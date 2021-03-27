В медслужбе рассказали о состоянии бойцов, попавших под обстрел под Шумами

Сейчас украинские солдаты находятся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона

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Украинские военные, которые вчера пострадали в результате вражеского обстрела на временно оккупированных территориях Донбасса в районе населенного пункта Шумы, отправили в военный госпиталь в Харькове. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, другой боец — в среднем состоянии. Об этом сообщил полковник медслужбы Сергей Шипилов, передает УРА-Информ.

«Сейчас украинские солдаты находятся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У бойцов осколочные и пулевые ранения. Состояние одного из бойцов медики оценивают средней тяжести, у его собрата — как тяжелое», — отмечается в сообщении.

Бойцам, как отметил Шипилов, была оказана медицинская помощь еще до эвакуации из зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что Подразделения незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в очередной раз нарушили режим тишины. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, а четверо бойцов погибли.