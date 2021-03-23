Политика

Секретные переговоры голландского правительства с Россией: что известно

Все из-за российского газа

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В 2017 году правительство Нидерландов негласно возобновило дипломатические отношения с Россией. Высокопоставленные чиновники несколько раз ездили в Кремль для обсуждения проекта «Северный поток — 2».

Результаты журналистского расследования опубликовал в понедельник независимый сайт Follow the Money, пишет УРА-Информ.

После того, как пророссийские сепаратисты сбили малазийский самолет MH17, которым летали в основном голландцы, в 2014 году правительство в Гааге заморозило дипломатические и торговые отношения с Россией. Однако, согласно журналистскому расследованию, они заморозились только для внешнего мира. За кулисами связи быстро возобновилась, речь шла о российском газе.

Как сообщает сайт FTM, власти скрывали дипломатические поездки в Москву от нижней палаты парламента. Встречи проходили через так называемую Совместную рабочую группу по энергетике. С голландской стороны в нем приняли участие высокопоставленные должностные лица Министерства экономики и иностранных дел.

FTM отмечает, что страны Центральной и Восточной Европы опасаются, что Россия обойдет газовые сети Украины при строительстве газопроводов, и что «эти страны станут более восприимчивыми к российским прихотям».

Ранее мы госсекретарь США заявил, что Северный поток-2 опасен для Украины.

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