Экономика

Северный поток-2 опасен для Украины — госсекретарь США

Энтони Блинкен выступил в Брюсселе

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Северный поток — 2 может ущемить интересы Украины, заявил глава дипломатии США Энтони Блинкен перед началом саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, «американская сторона осознает, что газопровод разделяет Европейский Союз, разделяет НАТО, а также разделяет отдельные западные общества», пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

— «Северный поток — 2» потенциально может ущемить интересы Украины и Польши, а также ряда других близких партнеров и союзников, — сказал Энтони Блинкен в заявлении для прессы в Брюсселе. Он добавил, что это проект «плохой для Европы и Америки», «противоречащий целям энергетической безопасности ЕС». «Он также нарушает закон США, который требует от нас налагать санкции на компании, участвующие в работах по завершению (строительству) газопровода», — добавил Блинкен.

Збигнев Рау заявил, что Североатлантический альянс давно рассматривает Россию в своей доктрине как главную угрозу. — Это обязательно будет подчеркнуто в политике администрации президента Джо Байдена. Мы можем этого ожидать. Администрация США по-прежнему считает «Северный поток — 2» вредным и плохим бизнесом для Европы.

Ранее заместитель госсекретаря США заявил, что сделает все, чтобы остановить Северный поток-2.

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