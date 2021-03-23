На Донбассе существенно увеличиться количество бойцов ВСУ: ожидают 4 тыс. человек

Количество украинских военнослужащих, которые дислоцируются в Курахово Донецкой области, уже значительно увеличилось

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Украинские войска якобы готовят переброску в район временно оккупированного Донбасса четырех тысяч бойцов ВСУ. Об этом якобы сообщают источники проекта российского пропагандиста Семена Пегова, передает УРА-Информ.

Пегов считает, что в данный момент количество украинских военнослужащих, которые дислоцируются в Курахово Донецкой области, уже значительно увеличилось «как минимум на один батальон».

«Базируются украинские военные в 23-ей школе, которая славится своим добротным бомбоубежищем. По данным @wargonzo, в здании при желании можно разместить до 2000 человек. Всего же ожидается прибытие в Курахово порядка 4000 тысяч солдат ВСУ. Это активно обсуждают между собой украинские офицеры, отвечающие за размещение и снабжение гарнизона», — пишет российский военкор.

Ранее сообщалось, что пропагандистские СМИ, которые работают в «ЛНР» и «ДНР», сообщили последние новости по поводу ситуации на Донбассе. Местные журналисты сообщают по продвижении украинской армии.