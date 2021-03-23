Общество

В «ДНР» подорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

Проезд по городским маршрутам вырастет на 4-5 рублей

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Вслед за повышением цен на проезд в общественном транспорте в «ЛНР», там его подняли с 10 до 12 рублей, будет подняты цены на проезд и в общественном транспорте «ДНР».

С первого апреля в «республике» проезд по городским маршрутам вырастет на 4-5 рублей. На росте цен на проезд настаивали, в первую очередь, частные перевозчики, как и в ситуации с «ЛНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«На междугородних маршрутах ситуация не сильно лучше, а по некоторым направлениям, даже хуже. Однако повышение цен на проезд на несколько рублей, в целом, никак не повлияет на ситуацию, и это понимают все. Никто не станет закупать новый подвижной состав, и тратиться на капитальные ремонты», — отмечает источник.

Он добавляет, что ситуация с городским транспортом в ЛНР гораздо хуже чем в ДНР, потому что в Луганске его фактически не осталось. Отмечается, что Донецке смогли сохранить трамвай и троллейбус, а в Луганске первого уже нет, а второй находится на последней стадии издыхания.

Ранее в «ЛДНР» сообщили, что ВСУ продвинулись на Донбассе.

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