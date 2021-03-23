Шотландия хочет еще одного референдума о независимости: что известно

Однако пока нужен еще и ответ Лондона

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Правительство Шотландии опубликовало в понедельник законопроект о проведении второго референдума о независимости. Это произойдет после окончания пандемии коронавируса, но в первой половине нового парламентского срока.

Правящая Шотландская национальная партия (SNP) объявила, что попытается принять закон, если большинство депутатов, избранных на парламентских выборах в Шотландии в мае, поддержат независимость, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

В законопроекте предлагается задать тот же вопрос, что и на референдуме 2014 года – «Должна ли Шотландия быть независимым государством?» — с двумя вариантами ответа на выбор, хотя, если закон будет принят, окончательное решение по содержанию вопроса останется за избирательной комиссией. Было также предложено, чтобы право голоса имели те же люди, что и в шотландском парламенте и на муниципальных выборах, включая иностранцев, проживающих в Шотландии.

Чтобы референдум был действительным, его одобрение должно быть дано правительством в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласен, утверждая, что проблема была решена в 2014 году и что приоритетом правительства Шотландии сейчас должна быть борьба с пандемией, а не плебисцит. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен ранее предлагал, что, если правительство Лондона не согласится на референдум, власти Шотландии могут обратиться в суд, чтобы решить, имеет ли шотландский парламент право проводить референдум без согласия Лондона.

Ранее мы сообщали, что Шотландия планирует выйти из состава Великобритании.