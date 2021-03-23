Вместо Путина появляется «Семигенеральщина»: что происходит в Кремле

Виктор Каспрук о ситуации в Кремле

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В Российской Федерации происходят серьезные изменения. Речь идет о лидерстве президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал политолог Виктор Каспрук.

Он заявил, что силовики отодвигают Путина от ключевых ролей, так как президент практически неспособен управлять государством. Эксперту эта ситуация напоминает Россию XVII века, когда после свержения царя Василия Шуйского правила так называемая Семибоярщина, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.UA

«И тут на политическую сцену выходят представители «Семигенеральщины» – генералы ФСБ Сергей Иванов, Николай Патрушев, Александр Бортников, Виктор Черкесов, Владимир Кулишов, Александр Купряжкин и Игорь Сироткин. Эта «Семигенеральщина» задекларирует свое право защитить Россию в смутное для нее время», – отметил Каспрук.

Эксперт заявляет, что Путин будет оставаться формальным лидером, ведь «Семигенеральщина» не намерена «светиться» и ей нужен «бренд», пока не будет найдена замена главе государства – полностью подконтрольный силовикам человек, который гарантированно будет довольствоваться тем, что ему дадут, и не станет играть в свою игру.

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