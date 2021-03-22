Путин рассказал, когда и чем вакцинируется от COVID-19

Вакцинация Путина не будет публичным мероприятием

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Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в скором времени дал обещание вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом Путин заявил на совещании о наращивании производства вакцин от пневмонии нового поколения, передает УРА-Информ.

«Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это», — уточнил российский лидер.

Также, при этом, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент РФ сделает прививку одним из трех российских препаратов. Они все, по словам Пескова, являются надежными и хорошими. При этом, вакцинация главы Кремля не будет публичным мероприятием.

Ранее сообщалось, что вакцинация населения украинского государства от пневмонии нового поколения, которое старше 80 лет стартует в Украине с 29-30 марта.