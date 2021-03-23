Бывший нардеп рассказал, когда Донбасс перейдет к России

Россия готовится к масштабной войне

Время чтения: 1 Мин. , 7 Секунд

Временно оккупированные территории восточной Украины до 2024 года перейдут к России, так как лидер РФ Владимир Путин «хочет войти в учебники истории». Об этом заявил экс-депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев на заседании клуба «Добрые русские люди» в Москве, передает УРА-Информ.

Россия готовится к масштабной войне, как считает бывший депутат, однако, он верит, что основной целью РФ является присоединение Донбасса к РФ. Именно поэтому он и не верит в «слив» ОРДЛО.

«Эти годы мы жили в напряженном ожидании пресловутого „слива“ Донбасса, иными словами передачи Украине Донбасса обратно. Конечно, мы живем в такую эпоху в такой стране, в которой нет ничего невозможного», — считает Васильев.

Также в РФ считают, что нарастающая эскалация в зоне боевых действий на Донбассе приведет к возвращению региона в состав РФ.

При этом, сопредседатель движения «Русские демократы» Сергей Григоров заявил, что в Кремле нуждаются во внутриполитической легитимации.

«Владимир Путин хочет войти в учебники истории, как восстановитель, и восстанавливать он будет, несмотря на то, что иногда говорится властями. В 2005 году Путин говорил о том, что Крым — не Россия и никаких планов по возвращению Крыма нет, а уже в 2014 году он вернулся. Я даю прогноз, что до 2024 года, до конца президентства Путина, Донбасс вернется в состав России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированную часть Донецкой области якобы прибыла делегация военных советников НАТО. Она была замечена в Мариуполе.