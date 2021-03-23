Общество

С Пушилиным надо «делиться»: в «ДНР» грядут разборки со стрельбой и взрывами из-за Донецкого аэропорта

Не исключены инциденты в виде стрельбы, взрывов и прочего

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На временно оккупированных территориях восточной Украины якобы грядут новые волнения. Об этом пишут местные пропагандисты в социальных сетях, передает УРА-Информ.

В ОРДО уже в ближайшее время, по их мнению, не исключены инциденты в виде стрельбы, взрывов и прочего.

«Все дело в остатках Дронецкого аэропорта, порезанных на металлолом. Сейчас идет активное выяснение информации о том, куда был продан металлолом с уничтоженного аэропорта, кто получил за это средства, и почему посмел не поделиться с самым главным человеком в республике — Денисом Владимировичем», — отмечают местные блогеры.

Также они добавили, что речь идет о неприлично огромных суммах.

«Очевидцы вспомнят длинные вереницы грузовиков с ломом, которые тянулись от территории злостчастного аэропорта, масштаб вывоза лома впечатлял. Несмотря на частично заминированную территорию, где проходили активные бои, несмотря на то, что тут до сих пор опасно, дороги к аэропорту накатаны», — отмечают блогеры.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в социальных сетях сообщают, что в неподконтрольную Украине Горловку зашли многочисленные танковые и штурмовые группы подразделений «ЛДНР». Ополченцы отмечают, что военная техника боевиков уже занимает боевые позиции на территории Горловки.

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