Политика

Я давно ждал этих решений от Зеленского — Гордон

Известный журналист о последних решениях главы государства

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Президент Украины Владимир Зеленский принял очень важные решение после двух лет в должности главы государства такое заявление сделал известный журналист Дмитрий Гордон.

В программе Politeka ведущая поставила вопрос журналисту о том, почему Владимир Зеленский ждал два года, чтобы начать действовать агрессивно. Речь диет о действиях СНБО и санкция против пророссийских политиков, пишет УРА-Информ.

«За эти два года он освоился на своем посту. Он посмотрел по сторонам. Он оценил ситуацию. Зеленский многое понял. Эти решения, я думаю, он принимал лично. И они не были некем ему навязаны. Это мое глубокое убеждение. Он человек со стержнем. Он в состоянии принимать решения Зеленский в состоянии быть твердым. Мне его твердость и решения нравятся, скажу честно. Я давно их ждал. Я ждал их от Порошенко, но я их не дождался. А здесь я ждал их два года, но я хоть дождался»

Гордон также добавил, что дождался начала и очень важно не сбавлять темпа.

Ранее Гордон рассказал, какой вакциной планирует вакцинироваться.

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