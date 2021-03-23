Коронавирус в Украине: рекордное количество смертей за сутки

За сутки умерло 333 украинца

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Очередной день принес новый антирекорд в Украине. Ранее в стране еще не фиксировалось такое количество смертей за сутки.

Так за сутки 22 марта в Украине было зафиксировано 333 смертельных случая. То рекордный показатель. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 16 марта этого года, когда было зафиксировано 280 летальных исходов. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса и его последствий умерло уже 30 431 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

Также за последние сутки было зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 519 человек выздоровели 8 044 человека.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 122), г. Киев (1 050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях. Таким образом, столица с 9-го места в воскресенье переместилась на 2-е. Среди новых больных с коронавирусом по Украине – 606 детей и 357 медработников», — отметил министр.

В общей сложности за сутки было сделано 88 673 тестов на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в Украине рассматривают введения нового локдауна.