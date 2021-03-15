Общество Политика

«Перспектива безрадостная»: в ОРДЛО признают перевес Украины над «ЛДНР»

Необходимый перевес над корпусами „ЛДНР“ есть

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Для оккупантов на территориях Донбасса «вырисовывается безрадостная перспектива», если верить слухам о скором возможном наступлении ВСУ. Такой вывод сделал местный блогер Михаил Заневский, передает УРА-Информ.

«Просто примем как факт — ресурсов достаточно, необходимый перевес над корпусами „ЛДНР“ есть. Есть поддержка квалифицированных, тоже условно примем это как факт, натовских советников и инструкторов. Перспектива вырисовывается довольно безрадостная, если только не учитывать непосредственного широкомасштабного участия российских вооруженных сил», — беспокоиться блогер.

Также он отметил, что от украинского президента и высших чиновников совершенно не веет компетентностью в вопросах Донбасса.

«На таком фоне, с такими кадрами, можно ли говорить о потенциальном успехе наступления? Инструкторы, техника, оружие, численное превосходство — безусловно, поводы для тревоги, шапкозакидательство непростительно и недопустимо, но сами по себе перечисленные преимущества вооруженных сил Украины над корпусами „ЛДНР“, как минимум, ничего Украине не гарантируют», — добавил Заневский.

При этом, он надеется, что успешный украинский блицкриг против оккупантов невозможен.

Ранее сообщалось, что местный лидер так называемой «ДНР Денис Пушилин в понедельник, 15 марта посетил военный полигон на временно оккупированных территориях Горловки. Там он занимался инспекцией подготовки боевиков к военным действиям.

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