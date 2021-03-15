«Армия готова»: Пушилин проверил на БМП горловский полигон

Пушилин лично управляя боевой машиной пехоты, проехал по искусственно созданным преградам полигона

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Местный лидер так называемой «ДНР Денис Пушилин в понедельник, 15 марта посетил военный полигон на временно оккупированных территориях Горловки. Там он занимался инспекцией подготовки боевиков к военным действиям. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает УРА-Информ.

Пушилин, как отмечают местные издания, «лично управляя боевой машиной пехоты, проехал по искусственно созданным преградам полигона, чтобы убедиться в уровне их сложности».

«Важно видеть настрой бойцов, их морально-волевое состояние. Считаю, что все в порядке. Армия боеспособна и готова к любому развитию событий», — отметил он по итогам проверки.

Помимо этого, Пушилин передал «народной милиции ДНР» первую партию транспортных средств повышенной проходимости УАЗ «Патриот Пикап»

Ранее сообщалось, что главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал последние слухи, которые можно услышать в ОРДО. Он поделился мнением о том, что все больше СМИ и телеграм каналов сообщают о том, что Украина готовится к наступлению на Донбассе.