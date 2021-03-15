Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины: какие города вошли в список

Уже в апреле из Украины будут летать по 13 направлениям из аэропорта «Борисполь»

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Авиакомпания Ryanair планирует запустить 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию. Об этом сообщает Avianews, ссылаясь на анализ расписания авиакомпании, передает УРА-Информ.

Так, стало известно, что уже в апреле из Украины будут летать по 13 направлениям из аэропорта «Борисполь». Самолеты будут курсировать в Вену, Бергамо, Рим, Вильнюс, Софию, Берлин, Гданьск, Катовице, Познань, Варшаву, Вроцлав, Краков и Лондон.

Помимо этого, с началом летнего расписания, которое запланировано на 28 марта, авиакомпания планирует запустить рейсы из Одессы в Гданск, Берлин, Рим, а также из Львова в Бергамо и Рим.

На текущий момент возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая 2021 года.

Исходя из этого, продажи билетов еще по шести направлениям пока что остаются недоступны. К ним относятся рейсы из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт.

«Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи украинского Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26, который потерпел крушение под Чугуевом.