Ляшко заболел коронавирусом при том, что неделю назад вакцинировался

Ляшко получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию. Все бы ничего, но неделю назад чиновник получил вакцину от пневмонии нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу в Facebook врача.

Стоит отметить, что Ляшко получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому измена отменяется.», — отметил Ляшко в своем посте.

Также Ляшко выразил уверенность в том, что введение ему препарата помогло облегчить ход болезни.

«Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!

Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.», — добавил он.

Помимо этого, Ляшко призвал украинцев соблюдать все нормы карантинных ограничений, чтоб обезопасить себя и близких.

«И еще раз подчеркиваю. Если симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Вовремя поставленный диагноз — залог сдерживания распространения коронавирусной болезни. Сейчас нахожусь на больничном до

1) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

2) отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты постановки материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;

3) отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

P.s. жалко стало читателей ФБ, не всё же о Дубинского читать) шучу) Берегитесь и не болейте!», — закончил свой пост Ляшко.

Ранее сообщалось, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю значительно увеличилось количество коек интенсивной терапии, которые заняты больными с коронавирусной инфекцией нового типа. При этом, аппаратов ИВЛ на сегодня задействовано наибольшее количество от начала пандемии в Украине.