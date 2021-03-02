Общество Политика

Грядет улучшение судебной системы Украины: Зеленский анонсировал подписание трехлетней стратегии

Судебная реформа будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине

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Шестой украинский президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время подписать указ о трехлетней стратегии развития правосудия и конституционного судопроизводства на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам совместного брифинга Зеленского с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем на КПВВ «Счастье» в Луганской области, который состоялся 2 марта, передает УРА-Информ.

«Вчера на форуме была представлена трехлетняя стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства. Для воплощения ее в жизнь я настроен в ближайшее время подписать соответствующий указ», – отметил Зеленский.

ТАкже он завил, что партнеры из ЕС всецело поддерживают Украину не только в прекращении войны на временно оккупированных территориях Украины, а также и в проведении судебной реформы.

Мишель подтвердил слова Зеленского о поддержке Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности территорий Украины, а также и проведения реформ.

«Многое нужно сделать в судебной реформе, борьбе с коррупцией. Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая уважает правосудие, применяет его и демонстрирует, что нет безнаказанности для преступлений», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкого. 

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