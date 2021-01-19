Общество Политика

Скандал вокруг КСУ: Тупицкому объявили о подозрении

Отстранение Тупицкого от должности необходимо, чтобы «предотвратить воздействие последнего на других свидетелей»

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Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкого. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что обвиняют чиновника по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает дачу заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты. Также его обвиняют в подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний.

В ГБР добавили, что впервые в истории независимой Украины председателя КСУ пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что 19 января, сегодня, охрана не пустила Тупицкого в Конституционный суд Украины.

В ГБР были возмущены фактом пребывания Тупицкого на рабочем месте, так как это может мешать следствию.

«Более того — председатель КС после сообщения о подозрении имитирует ее невручения, невступлением статуса подозреваемого, посещая рабочее место», — отметили ГБР.

«Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, которые не имеют никакого отношения к конституционного судопроизводства, а только связанные с его участием в уголовном производстве», — добавили в ГБР.

Ранее сообщалось, что на 5 января было назначено собрание судей Конституционного суда Украины. 

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