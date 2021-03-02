Политика Экономика

Пентагон выделит Украине $125 млн: на что пойдут деньги

Пакет помощи от Пентагона для Украины включает обучение, вооружение и консультативные услуги для ВСУ

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило о выделении нового пакета военной помощи для украинского государства на сумму $125 млн. При этом, предоставление нового пакета помощи, который рассчитан на $150 млн, зависит от успеха проводимых в Украине реформ. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает УРА-Информ.

Пакет помощи от Пентагона для Украины включает обучение, вооружение и консультативные услуги для ВСУ.

«Эти действия подтверждают приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии», – сказано в сообщении.

Также стало известно, что Украина получит два патрульных катера Mark IV с вооружением.  

«В поставку также входят дополнительные контрбатарейные радиолокационные станции и боевая техника, призванные повысить поражающее действие, командование и управление, а также ситуативную осведомленность ВСУ; непрерывное обеспечение спутниковой разведки и анализа; военно-медицинское оборудование и техника для эвакуации с места боевых действий», — отмечается в сообщении.

Оставшиеся $150 млн, которые выделит Конгресс США, будут предоставлены в 2021 финансовом году, но лишь в том случае, если Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что власти Украины добились достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

Ранее сообщалось, что В НАТО готовы к тому, что Российская Федерация может начать столкновения между Альянсом и РФ.

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