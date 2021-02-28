Авиаудары США по Сирии: Байден прокомментировал происшествие

Авиаудар был нанесен 25 февраля

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Нанесение авиаудара Соединенными Штатами Америки по позициям проиранских боевиков на территории Сирии продиктовано необходимостью защитить военнослужащих США, а также силы коалиции в Ираке от новых атак. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома, передает УРА-Информ.

Авиаудар был нанесен 25 февраля по объектам боевиков на территории Сирии, которых поддерживает власть Ирана.

Стоит отметить, что эти боевики причастны к нападению на силы коалиции в Ираке, которое произошло немного ранее, 15 февраля. Тогда, в результате нападения погиб филиппинский подрядчик, а также ранения получили один американский военнослужащий и четыре американских подрядчика.

«Эти группы также участвуют в постоянном планировании будущих атак. В ответ я направил военную операцию для защиты нашего персонала и наших партнеров от этих атак и будущих нападений», – объяснил Байден.

Ранее сообщалось, что в четверг военно-воздушные силы США нанесли авиаудары в восточной части Сирии по объектам проиранских ополченцев. Это первая военная операция США при Джо Байдене.