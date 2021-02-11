«Крымская платформа»: Турция поддержала Украину в ПАСЕ

Доклад ПАСЕ о ситуации, которая сложилась в оккупированном украинском Крыму будет заявлен уже в этом году

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Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцевавыразила свою уверенность в том, что «Крымская платформа» сможет работать в рамках ПАСЕ. Также она добавила, что турецкие представители поддержали эту инициативу. Об этом она сказал в интервью LB.ua, передает УРА-Информ.

«На базе «Крымской платформы» мы будем ставить в ассамблее вопросы прав человека в Крыму, политических пленников, преследований по политическим, религиозным или этническим признакам и т.д.», — отметила народная избранница.

Мезенцева рассчитывает на то, что доклад ПАСЕ о ситуации, которая сложилась в оккупированном украинском Крыму будет заявлен уже в этом году.

«Госпожа Сунна из Исландии собирает материалы для этого доклада. Мы надеемся, что этот документ увидит свет в 2021 году. Однако это не точно, ведь ее доступ к оккупированной территории ограничен. Кроме того, она не может туда сейчас поехать и по ряду личных причин, которые я не могу озвучивать», – добавила депутат.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 января, во время разговора по телефону пригласил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на первый саммит по деоккупации Крымского полуострова, который состоится летом 2021 года.