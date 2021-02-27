Общество

Вакцинация в Украине: за 3 дня привили более 3000 граждан

В Николаевской области привито 170 человек

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На территории Украины с началом вакцинации прививки от коронавирусной пневмонии нового поколения уже получили более 3000 граждан страны. Также известно, что наибольшее число вакцинированных в Николаевской области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

«С начала прививочной кампании привит 3 051 человек, 1 713 человек привиты от COVID-19 за последние сутки», — сказано в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что в Николаевской области привито 170 человек, в Днепропетровской 140. В то время, как в Донецкой, Полтавской и Черкасской области привито 100 человек.

Ранее сообщалось, что пару дней назад в Украине начали делать прививки от коронавирусной инфекции. Пока темпы не очень масштабные, но практически в каждом регионе страны уже стартовала вакцинация.

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