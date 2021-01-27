Политика

Если это произойдет, то Москва отдаст Украине все, что забрала — Гордон

Многое зависит от американского президента

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Новый президент США Джо Байден может ввести весьма жесткую политику по отношению к Российской Федерации, а это будет только на руку Украине. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Эксперт предполагает, что если Баден будет весьма решителен, то может даже «выкрутить руки» России. Это в свою очередь приведет к тому, что Кремлю не останется ничего кроме того, чтобы отдать Украине все захваченные территории, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

«Если Байден будет жестко вести диалог с Россией – Украина от этого, однозначно, выиграет. Если президент США будет другом Украины, он может так выкрутить руки Москве, что Москва отдаст все, что забрала», — заявил Гордон.

Он также напомнил, что в свое время 40-й президент США Рональд Рейган совместно с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер вели жесткую политику по отношению к СССР. В результате этого СССР при Горбачеве пошел на перестройку и потом развалился. Все это может повториться с Байденом и Путиным.

Ранее мы сообщали, что Байден впервые позвонил Путину, президенты обсудили Украину.

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