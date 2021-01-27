В ОРДО повысили тарифы за коммуналку: сколько будут платить местные жители

Цена на газ поднимется на 16 процентов

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Уже с первого февраля жители временно неподконтрольных территорий украинскому правительству Донецкой области будут вынуждены платить более высокую коммуналку. Цены повысят практически на все виды услуг.

Местные источники опубликовали план повышения тарифов на коммунальные услуги. Его представил «руководитель» местной «службы» по тарифам Александр Алипов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так отмечается, что услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов поднимут на 20 процентов, за газ придется платить на 16 процентов больше.

Цена электроэнергии до 150 кВт⋅ч — 1,04 руб (+30%), от 150 до 800 кВт⋅ч — 1,42 руб (+30%), свыше 800 кВт⋅ч — 2,85 руб (+6%).

Цена за водоснабжение будет 15,26 руб/куб (сейчас 12,72 руб/куб), то есть она возрастет на 20 процентов.

За водоотведение придется платить 9,84 руб/куб (сейчас 8,83 руб/куб) (+11%), а за отопление — 10,4 руб кв/м (сейчас 9,2 руб кв/м) (+13%).

Отмечается, что в среднем местным жителям с первого февраля придется за все коммунальные услуги платить на 17 процентов больше, чем ранее.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО отреагировали на новую инициативу «властей».