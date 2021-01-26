Политика

Байден впервые позвонил Путину: президенты обсудили Украину

Одной из тем разговора глав государств было «урегулирование внутриукраинской ситуации»

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Новоизбранный президент США Джо Байден впервые провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Кремля, пишет УРА-Информ.

Одной из тем разговора глав государств было «урегулирование внутриукраинской ситуации». Также политики обсудили и действие договора о ядерном оружии. Стоит напомнить, что до этого США предложили его продлить на 5 лет, Российская Федерация поддержала предложения.

В то же время прессекретар Белого дома Джен Псаки на брифинге уточнила, что главы РФ и США обсуждали поддержку суверенитета Украины. Также политики обсудили и отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Стоит напомнить, что перед выборами президента США Байден сделал заявление относительно Российской Федерации.

«Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена — Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в частности летальную оружие. В то же время призываю Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха » — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Администрация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена занялась поисками нового кандидата на должность посла США в Украине.

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