Коронавирус бьет рекорды: на ковид в мире уже заразилось более 100 млн человек

Более двух миллионов пациентов умерло

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Согласно последним данным, опубликованным Университетом Джона Хопкинса в Балтиморе, на коронавирус SARS-CoV-2 в мире уже заразилось более 100 миллионов человек с начала пандемии. Самой сильно пострадавшей страной по количеству инфекций являются США, где было зафиксировано четверть всех случаев.

По данным Университета Хопкинса, с начала пандемии, начавшейся в Ухане в декабре 2019 года, коронавирусом заразились 100 164 399 человек. Практически аналогичные данные предоставляет агентство AFP на основании собственных расчетов, согласно которым на данный момент инфицировано 100 010 798 человек, пишет УРА-Информ.

Страна, наиболее пострадавшая от пандемии, — это США, где на сегодняшний день вирусом SARS-CoV-2 заразились 25 415 114 человек. На данный момент в Индии зарегистрировано 10 676 838 инфекций, а в Бразилии — 8 933 356 случаев.

В европейских странах (кроме России) наибольшее количество заражений в Великобритании — 3,7 миллиона. Во вторник страна также первой в Европе зафиксировала более 100 000 летальных исходов. Почти четверть из этого числа умерли за последние три недели.

По данным Университета Хопкинса, на сегодняшний день в мире от коронавируса погибло 2 153 477 человек.

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