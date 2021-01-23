Политика

Лидер Ирана угрожает убийством Трампу: причины

Али Хаменеи обнародовал на своем официальном сайте призыв к нападению на бывшего главу Белого Дома Дональда Трампа

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Верховный глава Ирана Али Хаменеи обнародовал на своем официальном сайте, а также в Twitter призыв к нападению на бывшего главу Белого Дома Дональда Трампа в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое было совершено в прошлом году. Об этом пишет УРА-Информ.

На публикации явно видно Трампа, играющего в гольф. На проекте на него надвигается тень военного самолета или большого беспилотника.

«Убийца Сулеймани и заказчик убийства должны будут заплатить» и «месть неизбежна» — написано под снимком.

Также после многочисленных жалоб Twitter отреагировал. Это случилось после того, как несколько пользователей социальной сети указали на то, что они считают непоследовательной блокировку аккаунта бывшего президента Трампа, но не иранского лидера.

«Почему этот ужасный психопат может открыто призывать к убийству бывшего президента США и не быть удаленным из Twitter?», «Трампа забанили, а это – нормально. Вы шутите?», – написали пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось. что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп раскрыл подробности ликвидации Сулеймани, отметив, что ликвидированный военнослужащий Ирана «говорил плохие вещи» о США.

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