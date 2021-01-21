Митинг в поддержку Навального: Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами

Правоохранительные органы «ориентированы на принятие предупредительных мер»

Время чтения: 37 Секунд

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к сайтам, которые призывают граждан России участвовать в незаконных акциях протеста, которые запланированы на 23 января. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», -отметили в ведомстве.

Также там добавили, что сотрудники правоохранительных органов уже сейчас ориентированы на принятие предупредительных мер. Также в Генпрокуратуре РФ заявили, что при наличии оснований, сотрудники будут привлекать виновных к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что Польша на уровне Европейского Союза поставила вопрос о важности обращения с совместным призывом о созыве заседания Совета ООН по правам человека из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту РФ.