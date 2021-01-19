Политика

Необычная инаугурация Байдена: центр Вашингтона неожиданно преобразился

Обычно в этот день к Капитолию сходятся сотни тысяч людей

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Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена будет значительно отличаться от привычной. Она пройдет уже 20 января на закрытой для посещения Национальной аллее в Вашингтоне. Там уже установлена экспозиция в память о свыше 400 000 умерших от коронавирусной инфекции граждан Америки, а также тех, кто не сможет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента лично из-за карантинных ограничений. Об этом пишет УРА-Информ.

Территорию вокруг здания уже подсветили 56 лучами света, которые несут в себе символику штатов и территорий США.

До карантинных ограничений на президентской инаугурации собирались сотни тысяч людей. Однако, на этот раз торжества пройдут едва ли не по закону военного времени. Тысячи солдат Нацгвардии стянуты охранять территорию столицы во избежании провокаций и терактов. Помимо этого, американский Капитолий и Белый дом ограждены барьерами.

Ранее сообщалось, что билеты на церемонию инаугурации Байдена будут доступны только членам Конгресса и одному из гостей.

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