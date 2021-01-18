Задержание Навального: Польша инициирует заседание Совета ООН

Польша инициировала переговоры со странами ЕС о созыве немедленного заседания Совета ООН

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Польша на уровне Европейского Союза поставила вопрос о важности обращения с совместным призывом о созыве заседания Совета ООН по правам человека из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту РФ. Об этом в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Петр Вавжиком, передает УРА-Информ.

«Польша инициировала переговоры со странами ЕС о созыве немедленного заседания Совета ООН по правам человека по делу ареста Навального», — написал Вавжиком.

Такую инициативу, как отметил чиновник, невозможно будет игнорировать, если с просьбой обратиться весь ЕС, а не одно государство.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный вернулся в РФ после пребывания на лечение в немецкой клинике Шарите. Там он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» Самолёт с Навальным совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, хотя планировалось, что он сядет во Внуково. Навальный был тут же арестован правоохранителями. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что Навальный будет находиться под стражей до решения суда.