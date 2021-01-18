Общество Политика

Задержание Навального: Польша инициирует заседание Совета ООН

Польша инициировала переговоры со странами ЕС о созыве немедленного заседания Совета ООН

Время чтения: 45 Секунд

Польша на уровне Европейского Союза поставила вопрос о важности обращения с совместным призывом о созыве заседания Совета ООН по правам человека из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту РФ. Об этом в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Петр Вавжиком, передает УРА-Информ.

«Польша инициировала переговоры со странами ЕС о созыве немедленного заседания Совета ООН по правам человека по делу ареста Навального», — написал Вавжиком.

Такую инициативу, как отметил чиновник, невозможно будет игнорировать, если с просьбой обратиться весь ЕС, а не одно государство.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный вернулся в РФ после пребывания на лечение в немецкой клинике Шарите. Там он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» Самолёт с Навальным совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, хотя планировалось, что он сядет во Внуково. Навальный был тут же арестован правоохранителями. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что Навальный будет находиться под стражей до решения суда.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Apple оказалась в центре скандала: на корпорацию подали в суд

Гинсберг утверждает, что в Telegram публикуют антисемитский, неонацистский и подобный контент, а это нарушает правила приложений в App Store

Отставка Шмыгаля: премьер не видит оснований для смены правительства

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет

За это страдать не грех — боевик просит Кремль включить ОРДЛО состав РФ

Очередные заявление боевиков

В ВОЗ сделали заявление о периоде заразности пациентов с COVID-19

Рекомендация ВОЗ о карантине 14 дней основана на информации об инкубационном периоде, две недели — верхняя граница этого периода

В Украине продлят карантин до 31 марта, — Шмыгаль

Карантин очень долго продлится в этом году

В ОРДЛО проходят странные проверки граждан: НВФ задают необычные вопросы и требуют паспорта

Причины проверки пока что неизвестны

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap