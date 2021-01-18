Общество

Отставка Шмыгаля: премьер не видит оснований для смены правительства

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет

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В Украине нету оснований для частичной или же полной отставки правительства государства. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает УРА-Информ.

Такое заявление сделал премьер после вопроса об ожидании смены состава украинского правительства. Он не видит никаких оснований или прецедентов для смены состава чиновников у власти.

«Конечно, смена самого правительства – это прерогатива парламента и президента. Относительно смены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что по истечению времени все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно», – добавил премьер.

Вопрос о возможности своей отставки политик прямо не комментировал.

Ранее сообщалось, что В Украине в данный период времени наблюдается «кадровый голод».

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