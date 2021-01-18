Общество

За это страдать не грех — боевик просит Кремль включить ОРДЛО состав РФ

Очередные заявление боевиков

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Боевики в очередной раз просят руководство Российской Федерации присоединить в их состав так называемые «ЛНР» и «ДНР». На этот раз за это также выступил российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал за боевиков на Донбассе.

Кроме ОРДЛО он также считает, что нужно одним махом включить в состав Российской Федерации также и Приднестровье и Нагорный Карабах, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Прилепин заявил, что в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального против России, скорее всего будут введены новые санкции со стороны Запада и США. В связи с этим, он считает, что нужно одним махом, санкций не избежать, присоединить все эти территории.

«Но раз нашему государству пофигу на все и оно такое независимое, пусть оно признает и примет в состав России „ДНР“, „ЛНР“, а заодно (по желанию и референдуму) Арцах с Приднестровьем и еще кого-нибудь, если попросятся. Вот это тогда будет пофигизм высшего уровня. А то ловить всей страной санкции за одного стороннего парня — это перебор. Лучше уж получать санкции сразу миллионов за пять своих парней и девчонок. За это и пострадать не грех», — заявил боевик.

Ранее мы сообщали, что в РФ готовят собственный сценарий по Донбассу.

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