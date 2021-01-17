Медведчук помогает Кремлю уклониться от договоренностей по Донбассу, — Кравчук

Кравчук считает, что к урегулированию конфликта на востоке Украины может привести только последовательная работа в рамках нормандского формата

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Незаконные вооруженные формирования на территориях ОРДЛО вместе с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком помогают РФ уклониться от данных ею обязательств на высшем уровне в ТКГ. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

Бывший президент уточнил эту информацию, когда комментировал инициативу Медведчука, которому НВФ якобы решили передать часть похищенных украинцев. При этом, он отметил, что нельзя не радоваться возвращению граждан с оккупированных РФ территорий.

«Однако я, как глава делегации, хочу отметить следующее: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов», – добавил Кравчук.

По словам Кравчука, еще не было прецедента, когда непризнанное юридическое лицо передавало бы граждан государства, которые находились в плену, определенному физическому лицу.

«Поэтому я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта», – добавил он.

Кравчук считает, что к урегулированию конфликта на востоке Украины может привести только последовательная работа в рамках нормандского формата. Также он добавил, что любые попытки РФ уклониться от выполнения соглашений не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав иностранных государств и международных организаций.

Ранее сообщалось, что представители «власти» в ОРДЛО в качестве «жеста доброй воли» передадут украинской стороне пленных, которых они удерживают на временно оккупированных территориях. Такое решение было принято при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.