Общество

Возвращение детей в школы: в Минобразования назвали сроки

Младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению

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Министр образования Сергей Шкарлет сообщил жителям страны, от чего напрямую зависит возвращение детей в школы.  Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«Я считаю, что, по крайней мере, младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению», — написал министр.

Также он добавил, что при благоприятной эпидемической ситуации на территории Украины будет приемлемо проводить и обучение по смешанной форме для старших классов. 

К сожалению, как он добавил, принятия этого решения не зависит от одного человека.  Министр выразил надежду на скорейшее окончание пандемии.

«Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований», — пишет Шкарлет. 

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве разработали новый проект питания украинских школьников. Проектом категорически запрещено кормить детей в учебных заведениях колбасными изделиями, сосисками и сладкими газированными напитками. 

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