Политика

Скандал вокруг КСУ: Тупицкий не явился в Офис генпрокурора

Наталия

Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора для получения подозрения по семейным обстоятельствам

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Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис генерального прокурора для получения подозрения. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОГП, передает УРА-Информ.

Отмечается, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора для получения подозрения по семейным обстоятельствам. Учитывая этот факт, он не предоставил никаких документов для подтверждения своих слов.

Стоит отметить, что глава КСУ Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).

Также по данным следствия, в 2018 году Тупицкий, когда он уже занимал пост главы КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Сделано это было для дачи заведомо ложных показаний или вовсе отказался их давать.

В ОГП считают, что помимо этого, Тупицкий трижды предоставлял следователю в делах об особо тяжком преступлении ложные показания. Одно из них связано с незаконным завладением активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

Ранее сообщалось, что по мнению президента, на текущий момент и в том виде, в котором он есть сейчас Конституционный Суд скорее обслуживает интересы частных лиц. Он не выполняет государственную функцию, как это должно быть.

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Наталия

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