Политика

Тупицкий не может быть главой КСУ, — Зеленский планирует перестановки в правлении

Наталия

В нынешний состав Конституционного Суда Украины входят «дети» бывшего президента Виктора Януковича и «дальние родственники» экс-премьера Юлии Тимошенко

Время чтения: 1 Мин. , 30 Секунд

Шестой президент Украины Владимир Зеленский надеется на переформатирование Конституционного Суда Украины в будущем году.
Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», передает УРА-Информ.

«Очень надеюсь переформатировать КС в 2021 году. Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг «, — рассказал Зеленский.

По мнению президента, на текущий момент и в том виде, в котором он есть сейчас Конституционный Суд скорее обслуживает интересы частных лиц. Он не выполняет государственную функцию, как это должно быть.

«Скажем так, очень много лет в Украине работает государственно-частное партнерство, которым я называю Конституционный Суд. Это когда есть что-то государственное, но им пользуются какие частные структуры. То есть КС не является независимым, хотя, согласно законодательству, он должен быть таким. Много лет на них, этих акционеров КС, влияют игрока — как из бизнеса, так и из политики. В нашей стране политика — это иногда параллель с бизнесом. Пока. Когда мы с этим покончим «, — добавил глава государства.

Также Зеленский добавил, что в нынешний состав Конституционного Суда Украины входят «дети» бывшего президента Виктора Януковича и «дальние родственники» экс-премьера Юлии Тимошенко. Также он добавил, что за время его каденции не было ни одного назначения в КСУ. Он считает, что назначений не было, так как некоторые партии не заинтересованы в новых лицах во главе КСУ.

«Это влияние со стороны заинтересованных лиц есть. Но когда оно извне, оно и внутри. Те партии, чьи представители есть в КС, им не нужны другие судьи, хотя, согласно законодательству, туда должны попасть новые кандидатуры «, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований уже открыло уголовное производство в отношении главы КСУ Александра Тупицкого из-за самовольного занятия ним земельного участка в оккупированном украинском Крыму.

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Наталия

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