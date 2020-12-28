«Давно такого не было»: в Горловке начался «реальный бой»

Обстрел ведется крупнокалиберным пулеметом около поселков Широкая Балка и шахты Гагарина со стороны Новгородского

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Самопровозглашенный мэр неподконтрольной украинскому правительству Горловки, которая находится в Донецкой области, Иван Приходько заявил, что на окраинах города сильно слышны звуки разрывов снарядов. Об он сообщает в соцсетях, передает УРА-Информ.

«Уже несколько минут не прекращается „обстрел“ крупнокалиберным пулеметом района поселков Широкая Балка и шахты Гагарина со стороны Новгородского. Перед этим в районе Чигарей было несколько тяжелых разрывов. Берегите себя», — сказано в сообщении

Помимо этого, жители города также пишут о том, что сильно слышны звуки обстрела, хотя, такого уже не было довольно давно.

«Слышен реальный бой, давно такого не было, а по конкретней где это?» — написал один из пользователей Сети.

«Как же давно этого не было слышно» — отмечают жители города.

Также в ОРДЛО отметили, что взрывы слышно даже в центральной части города.

«Центр район исполкома — тоже слышно. Я аж удивился, давненько не слышал» — пишут жители Донбасса.

Ранее сообщалось, что бывший глава милиции АР Крым, а также в прошлом губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль прогнозирует украинскому государству потерю еще нескольких регионов.