Проект «Новороссия» возник на территории Украины после событий 2014 года

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Бывший глава милиции АР Крым, а также в прошлом губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль прогнозирует украинскому государству потерю еще нескольких регионов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Апостроф», передает УРА-Информ.

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все», – подчеркнул Москаль.

Генерал заявил, что проект «Новороссия» ранее включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области украинского государства.

Стоит отметить, что проект «Новороссия» возник на территории Украины после событий 2014 года. Он предполагал собой объединение под новым лозунгом некоторых регионов государства, которые стремятся к независимости от украинских территорий.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не спешит признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР», а тем более вводить их в свой состав. В тоже время «власти республик» часто дают свои прогнозы относительно своего будущего.