ВР приняла закон об электронных коммуникациях с поправками Зеленского

Верховной радой Украины был принят законопроект во втором чтении об электронных коммуникациях. Ранее документ был направлен на доработку президенту Владимиру Зеленскому на доработку. Отмечается, что Верховная Рада Украины сегодня, 16 декабря, приняла закон Об электронных коммуникациях (законопроект № 3014) с предложениями президента Зеленского. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Данный законопроект поддержали 228 народных избранников. Данный законопроект рекомендовали принять […]

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Верховной радой Украины был принят законопроект во втором чтении об электронных коммуникациях. Ранее документ был направлен на доработку президенту Владимиру Зеленскому на доработку.

Отмечается, что Верховная Рада Украины сегодня, 16 декабря, приняла закон Об электронных коммуникациях (законопроект № 3014) с предложениями президента Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данный законопроект поддержали 228 народных избранников. Данный законопроект рекомендовали принять с необходимыми технико-юридическими правками. В ходе заседания это отметил председатель подкомитета цифровой инфраструктуры Александр Федиенко.

Также известно, что украински парламент отклонил поправку, предусматривающую подключение, работу и обеспечение защиты единой системы оперативно-розыскных, контрразведовательных и разведовательных мероприятий за счет поставщика электронных коммуникаций.

Закон заменит собой законы О телекоммуникациях и О радиочастотном ресурсе Украины.

Ранее сообщалось, что Верховной радой Украины было одобрено за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Стоит напомнить, что работа структуры была заблокирована после принятого скандального решения в КСУ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заседание ВР.