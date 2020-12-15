В ВР разблокировали работу НАПК

Верховной радой Украины было одобрено за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Стоит напомнить, что работа структуры была заблокирована после принятого скандального решения в КСУ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заседание ВР. За данный законопроект под номером 4470 проголосовали 300 народных избранников. Данный закон полностью […]

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Верховной радой Украины было одобрено за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Стоит напомнить, что работа структуры была заблокирована после принятого скандального решения в КСУ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заседание ВР.

За данный законопроект под номером 4470 проголосовали 300 народных избранников.

Данный закон полностью восстанавливает полномочия НАПК. Решение будет касаться судей и судей КСУ. Данный документ вносит изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции», которыми обеспечивается полноценную работы структуры НАПК. В Верховной раде ведомство вновь наделили необходимыми полномочиями и правами.

Также стоит отметить, что закон принятый за основу прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего законодательства. Также выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правовых нарушений.

В нем предусмотрен полностью прозрачный и открытый доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, которые уполномочены на выполнение государственных функций или местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Зеленский оценил выводы Веницианской комиссии по решениям Конституционного суда Украины и ситуации в общем.