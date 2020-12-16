Политика

Санкции против Беларуси: в ЕС утвердили третий пакет

Наталия

Послы Европейского Союза в среду, 16 декабря, приняли решение о введении третьего пакета санкций в связи с протестами, которые начались в Беларуси в начале августа. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, передает УРА-Информ. «Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси», — отметил журналист. Новый санкционны пакет от ЕС предусматривает ограничение в странах […]

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Послы Европейского Союза в среду, 16 декабря, приняли решение о введении третьего пакета санкций в связи с протестами, которые начались в Беларуси в начале августа.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, передает УРА-Информ.

«Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси», — отметил журналист.

Новый санкционны пакет от ЕС предусматривает ограничение в странах Европейского Союза для 29 человек и 7 субъектов деятельности.

По информации журналиста, данное решение будет официально опубликовано завтро, 17 декабря. Тогда оно и вступит в силу.

Стоит напомнить, что в Европе уже два раза расширяли списко санкций в отношении чиновников РБ. Известно, что Европейский Союз ввел санкции в отношении 55 лиц, которые были виновны в насильственных действиях против граждан, а также их запугивании. Санкции были расширены и против непризнанного мировым сообществом действующего президента государства Александра Лукашенко.

В середине ноября погиб активист Роман Бондаренко. От противозаконных действий властей. Тогда в ЕС и ускорили подготовку санкций против высших чиновников.

Ранее сообщалось, что 17 декабря, Беларусь закроет свои границы. Официальная причина – распространение коронавирусной инфекции. Такое решение было принято правительством и было обнародовано на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь еще седьмого декабря. 

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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