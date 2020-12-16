Бюджет 2021 года: стало известно, кому повысят зарплаты и соцвыплаты

Верховная Рада наконец-то приняла бюджет 2021 года. В нем заложили повышение заработных плат и пенсий, а также других социальных выплат. Министр финансов Сергей Марченко рассказал о том, что в следующем году вырастет зарплата у медицинских сотрудников и учителей. Также повышение планируется пенсий и других социальных выплат. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю. «У […]

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Верховная Рада наконец-то приняла бюджет 2021 года. В нем заложили повышение заработных плат и пенсий, а также других социальных выплат.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о том, что в следующем году вырастет зарплата у медицинских сотрудников и учителей. Также повышение планируется пенсий и других социальных выплат.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю.

«У нас есть четкое название — это бюджет возможностей для развития. Каждый найдет в этом бюджете что-то для себя. Работники образования найдут повышение зарплат на 26%, медики — на 30%. Найдут социальную защиту незащищенные категории населения, такие как пенсионеры. То есть это бюджет, который позволяет нам сбалансировать все основы государственной политики в одном конкретном документе и по нему четко идти», — отметил министр.

Он также заявил, что в бюджете есть коло 100 миллиардов на капитальные инвестиции. Он также ответил на обвинения министра здравоохранения, что МОЗ получил не так много денег на борьбу с коронавирусом, заявив, что во время пандемии все деньги на медицину не могут отдать, ведь тогда без зарплат могут остаться обычные украинцы.

Ранее мы сообщали, что поступления в бюджет выросли в 6 раз, Минфин повысил ставку по ОВГЗ.