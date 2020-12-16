Экономика

Бюджет 2021 года: стало известно, кому повысят зарплаты и соцвыплаты

Виктор

Верховная Рада наконец-то приняла бюджет 2021 года. В нем заложили повышение заработных плат и пенсий, а также других социальных выплат. Министр финансов Сергей Марченко рассказал о том, что в следующем году вырастет зарплата у медицинских сотрудников и учителей. Также повышение планируется пенсий и других социальных выплат. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю. «У […]

Время чтения:56 Секунд

Верховная Рада наконец-то приняла бюджет 2021 года. В нем заложили повышение заработных плат и пенсий, а также других социальных выплат.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о том, что в следующем году вырастет зарплата у медицинских сотрудников и учителей. Также повышение планируется пенсий и других социальных выплат.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю.

«У нас есть четкое название — это бюджет возможностей для развития. Каждый найдет в этом бюджете что-то для себя. Работники образования найдут повышение зарплат на 26%, медики — на 30%. Найдут социальную защиту незащищенные категории населения, такие как пенсионеры. То есть это бюджет, который позволяет нам сбалансировать все основы государственной политики в одном конкретном документе и по нему четко идти», — отметил министр.

Он также заявил, что в бюджете есть коло 100 миллиардов на капитальные инвестиции. Он также ответил на обвинения министра здравоохранения, что МОЗ получил не так много денег на борьбу с коронавирусом, заявив, что во  время пандемии все деньги на медицину не могут отдать, ведь тогда без зарплат могут остаться обычные украинцы.

Ранее мы сообщали, что поступления в бюджет выросли в 6 раз, Минфин повысил ставку по ОВГЗ.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Наталия

Пенсии для льготников: в Минсоц анонсировали повышения ЕСВ для 10 000 компаний

Министерство социальной политики Украины имеет в планах изменить систему финансирования льготных пенсионных выплат, которые предназначены для граждан Украины, которые работают на предприятиях с вредными или...
Наталия

Пушилин под прицелом: РФ начала массово проверять заводы в ОРДЛО

На территориях временно окккупированной восточной Украины начались массовые проверки на заводах. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики. Там отмечают, что проверку проводят...
Наталия

Помощь ФОПам во время локдауна: за сутки поступило более 33 000 заявок

Уже более 33 000 граждан Украины успешно подали свои заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФЛП, а также наемным работникам. Об этом сообщает УРА-Информ...
Наталия

В Минэкономики рассказали, как владельцам бизнеса вернуть уплаченный в 2020 ЕСВ

В Украине стартовала очередная программа компенсации для бизнеса из-за усиления карантинных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового поколения. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования,...
Виктор

Что будет с ценами на газ в январе: украинцев снова предупредили

Уже в январе украинцев ждет очередные повышения оплат за коммунальные услуги. Речь идет цене на газ. Бывший министр по вопросам ЖКХ, народный депутат от "Батькивщины"...
Виктор

Цены на продукты: чего ожидать украинцам перед локдауном

Перед Новым годом и Рождеством в Украине по традиции цены идут вверх. Теперь же к ним добавится ожидаемый локдаун с восьмого января. Чего-же ждать украинцам?...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap