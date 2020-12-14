Общество Политика

Денег нет, уехать невозможно, — жители ОРДЛО винят Пушилина

Наталия
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Жители Донецка жалуются на то, что у них нет денег. Людям элементарно не хватает на еду. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей Донецка в социальных сетях.

Так, вчера были опубликованы фото из пустого ТЦ. Люди комментируют, что нету денег совершать покупки. Также дончане отмечают, что города на неподконтрольных украинских территориях продолжают разрушаться. Никто не следит за благоустройством.

Также, жители Донецка в социальных сетях жалуются, что невозможно продать жилье. так как цены на недвижимость катастрофически упали. Соответственно, выехать они не могут, ведь им некуда. Ситуация еще больше накалилась после закрытия КПВВ.

У работников шахты подконтрольного НВФ «ДНР» «Макеевугля» нет выплат заработной платы. Горняки работают за бесплатно уже четвертый месяц.

Сейчас, по мнению дончан, шахтеры находятся на низшей социальной ступени, хотя ранее все было наоборот. Местные жители жалуются, что власти оккупированных украинских территорий не говорят о проблемах и не пытаются их решить.

Также резко начали расти цены на продукты.

В ОРДО во времена правления действующего «главы ДНР» Дениса Пушилина уровень жизни в «республике» упал еще больше. Об этом пишет Телеграмм-канал ОРДО «Донецкий Абориген».

По его словам, в «ДНР» «силовые органы» не несут ответственности за произвол, а «мошенники дорвавшиеся до власти безнаказанно вырывают оборотные средства из экономикообразующих отраслей и предприятий».

Ранее стало известно, что изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) власти пока что не обсуждали и не планировали вносить. Это действие является возможным лишь в том случае, если будет какой-либо прогресс в переговорах ТКГ.

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Наталия

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