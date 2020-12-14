Лига чемпионов: стали известны все пары 1/8 финала турнира

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Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая стадия плей-офф самого престижного клубного турнира уже подарила нам несколько интересных пар.

Стоит отметить, что на этом этапе соревнований не могли встретиться команды из одной страны, а также те, которые играли вместе на групповом этапе.

О этом пишет УРА-Информ.

По результатам жеребьевки «Барселона» сыграет против ПСЖ, команды за последнее время уже не раз играли в плей-офф ЛЧ и снова встретятся один против одного.

Действующий чемпион «Бавария» сыграет против итальянского «Лацио». «Ливерпуль» будет играть против немецкого «Лейпцига». Весьма ровным должно быть противостояние «Севильи» и «Боруссии» Дортмунд. Менхенгладбаская «Боруссия» сыграет против «Манчестер «Сити».

Также были сформированы следующие пары – «Атлетико» – «Челси», «Порту» – «Ювентус» и «Аталанта» – «Реал».

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные – на 9, 10, 16 и 17 марта.

Ранее мы сообщали, что донецкий Шахтер и киевское «Динамо» прекратили борьбу на групповом этапе турнира, они заняли третьи места в своих группах. Чемпион и вице-чемпион Украины продолжат выступление в Лиге Европы.