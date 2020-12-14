Политика

Продление особого статуса ОРДЛО: в ТКГ оценили возможности изменения закона

Наталия
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Изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) власти пока что не обсуждали и не планировали вносить. Это действие является возможным лишь в том случае, если будет какой-либо прогресс в переговорах ТКГ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

«И какие-либо существенные изменения к этому закону не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ», — отметил глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин, который состоит в партии «Слуга народа».

Политик напомнил, что во время парижского саммита нормандской четверки в законодательство была введена «формула Штайнмайера». Несмотря на это, включить данную формулу в закон об особом статусе Донбасса невозможно без внесения других технических изменений.

Костин также отметил, что режим прекращения огня является большим достижением, но, вопреки даже таким достижениям, до сих пор нерешенным остается вопрос обмена пленными. Также он добавил, что есть проблемы и касательно разминирования и допуска международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.

«Если будет движение со стороны российской делегации в решении, в том числе и этих вопросов, тогда речь может пойти и о каких-то изменениях к закону об особом порядке местного самоуправления», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что прошло уже чуть более одного года после последней встречи лидеров Нормандской четверки в Париже, на которой обсуждались планы завершения военного конфликта на Донбассе. Однако пока существенных изменений, кроме оглашения очередного перемирия, не произошло.

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Наталия

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