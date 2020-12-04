Большое переселение: РФ массово заселяет Крым россиянами

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Нардеп от «Европейской Солидарности», а также национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев сообщил, что РФ с 2014 года завезла около одного миллиона граждан России. Также он подчеркнул, что все эти граждане въехали с нарушением украинского законодательства, что несет за собой уголовную ответственность. Об этом сообщает «Крым. Реалии», передает УРА-Информ.

«За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек», — отметил лидер крымских татар.



Стоит напомнить, что в сентябре текущего года на одном из заседаний ООН постоянный представитель украинского государства при ООН Сергей Кислица назвал «огромной проблемой» демографические изменения, которые происходят на территории оккупированного украинского Крыма. Подселением своих граждан Россия хочет вытеснить все проукраинское население, которое там проживает.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Крымская платформа». Аналогичное название имеет инициатива украинского правительства по созданию международной площадки для возвращения украинских территорий Автономной Республики Крым.