Virgin Galactic протестирует самолет с ракетным двигателем

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Вскоре космический самолет с ракетным двигателем совершит свой первый испытательный полет с исследовательского центра в Нью-Мексико, сообщила Virgin Galactic.

Virgin Galactic занимается разработкой космического корабля с ракетным двигателем более двух лет. Разработанный специально для коммерческого использования, аппарат совершил всего несколько испытательных полетов с использованием собственной силовой установки. Каждый раз пилоты запускали двигатели ровно на 42 секунды. VSS Unity достиг максимальной скорости 2,47 Ма.

Об этом пишет УРА-Информ.

Все указывает на то, что на следующей неделе будет еще одна такая попытка. На этот раз самолет взлетит с нового космодрома Америка в Нью-Мексико. Испытание станет первым полетом Unity на ракете с тех пор, как самолет доставил пассажира на край космоса в феврале 2019 года.

На этот раз команда исследователей хочет проверить поведение элементов внутри салона во время перезарядки. Инженеры хотят проверить модернизированные горизонтальные стабилизаторы корабля.

Неизвестно, сколько подобных испытаний будет проведено до того, как VSS Unity станет коммерчески доступным.

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