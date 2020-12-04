Снайперский обстрел и минометы: на Донбассе боевики вновь нарушили «тишину»

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По состоянию на четвертое декабря текущего года пророссийские боевики на территориях Донбасса уже два раза нарушили режим прекращения огня. Известно, что вражеские войска применяли артиллерию, минометы и вели снайперский огонь.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Шаравара, передает УРА-Информ.

Он отметил, что рано утром незаконные вооруженные формирования РФ использовали запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Боевики вели обстрел вблизи населенного пункта Водяное.

Также стоит отметить, что около 11:00 вражеские формирования вели обстрел из снайперского оружия вблизи Луганского, в результате этого один украинский военнослужащий получил ранение.

Шаравара подчеркнул, что о нарушении минских договоренностей и о применении запрещенных образцов тяжелого вооружения уже сообщили представителям ОБСЕ.

Как стало известно ранее, представитель России в ООН Василий Небензя признал военные действия на оккупированных территориях Донбасса политическим конфликтом Украины и Российской Федерации.