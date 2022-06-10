«Людей не хватает»: Гиркин призвал к “мужеству” в ОРДЛО

Он призвал «к мужеству» «патриотов ДНР», которые были мобилизованы в «армию республики», подготовив их к «самому худшему»

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Война на территории суверенной Украины уже с первых часов вторжения пошла не по сценарию Российской Федерации. Известно, что «блицкриг» провалился, а российскому командованию пришлось молниеносно менять тактику. Об этом заявил «бывший министр обороны ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Призываю к мужеству тех солдат и офицеров „Донецкой народной республики“, которые были мобилизованы, которых загнали в те ситуации, в которых они сейчас находятся, но которым необходимо сейчас выполнять свой долг в первую очередь для защиты своей земли. Не Донецка и Луганска, а Херсона, Харькова и Изюма. Потому что если мы потеряем Херсон, Харьков и Изюм (Херсонская область имеется в виду), те позиции, которые у нас сейчас там есть, то вопрос снова станет о Донецке и Луганске. А разбивать голову о многолетние укрепления в Донецке и Луганске уже попробовали — не получилось. „Мясом“ получалось закидывать только в первые дни войны. Сейчас уже не получается, просто потому что людей не хватает», – заявил Гиркин.

Ранее сообщалось, что так называемый «бывший премьер ДНР», лидер «Союза добровольцев Донбасса», а в данный момент депутат Госдумы РФ Александр Бородай заявил, что смертная казнь грозит не только иностранным добровольцев, что служат в ВСУ, а также якобы пленным бойцам ВСУ.