Мэр Северодонецка предостерег украинцев: что он сказал

В случае сдачи противнику, Северодонецк освободить будет очень тяжело

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В случае сдачи российским оккупантам, Северодонецк освободить будет крайне тяжело. Мэр Северодонецка, в котором идут тяжелые бои, Александр Стрюк в эфире телемарафона оценил важность обороны города. Об этом пишет УРА-Информ.

«Северодонецк и Лисичанск — два города-сателлита. Лисичанск находится на горе, Северодонецк на плато под горой. Понятно, что они, возможно, и не представляют стратегической ценности в военном плане — это больше вопрос к военному командованию”, – отметил Стрюк.

Ранее сообщалось, что война на территории суверенной Украины уже с первых часов вторжения пошла не по сценарию Российской Федерации. Известно, что «блицкриг» провалился, а российскому командованию пришлось молниеносно менять тактику.